В Набережных Челнах раньше срока дали горячую воду

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Теплоэнергетики продолжают досрочное восстановление горячего водоснабжения после гидравлических испытаний. Подача горячей воды в дома челнинцев началась уже на четвертый день после отключения, сообщается в телеграм-канале городской мэрии.

На 25 июля возобновлена подача горячего водоснабжения в 17-м, 18-м, 19-м, 21-м, 45-м, 47-м, 14-м комплексах, в жилой дом №20/01 — полностью; в 31-м и 58-м комплексах — частично.

Ранее Набережночелнинские тепловые сети запустили горячее водоснабжение на объекты в 10-м, 11-м, 16-м, 41-м, 43-м комплексах, жилом доме №40/03 полностью и частично в 9-м комплексе.

В Набережных Челнах проходит третий этап опрессовки тепловых сетей в Новом городе, который стартовал 18 июля и должен завершиться не позднее 31 июля. На 25 июля из отключенных 205 домов подключены к ГВС 138 — это 67%.

Проведенные гидравлические испытания позволили выявить 11 повреждений на тепловых сетях. Шесть из них уже устранены. Работы продолжаются.

«Отметим, что сроки подачи горячего водоснабжения также зависят и от проводимых работ на внутридомовых сетях управляющими компаниями. Ответственные лица должны открыть задвижки внутри дома и провести осмотры на предмет новых технических нарушений. Если после восстановления работоспособности городских теплосетей горячая вода продолжает отсутствовать, необходимо обращаться в свою управляющую компанию», — сообщили в администрации Автограда.