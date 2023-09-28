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Руc Тат
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Происшествия 28 сентября 2023 11:26

В Набережных Челнах проводится проверка после драки с участием артиста татарской эстрады

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В минувшую субботу в одном из заведений Набережных Челнов произошел конфликт, который в дальнейшем перерос в драку. Об этом «Татар-информу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как выяснилось, ссора произошла из-за женщины. Один из артистов татарской эстрады решил познакомится с девушкой. Против знакомства выступил посетитель заведения, словесная перепалка переросла в конфликт с кулаками.

В результате в отдел полиции поступило заявление. В настоящее время полицейские разбираются в произошедшем.

#драка #Набережные Челны
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