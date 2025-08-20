В Набережных Челнах провели совещание по предоставлению земель многодетным семьям

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью г. Набережные Челны

В Набережных Челнах прошло совещание по вопросам предоставления земельных участков многодетным семьям, которое провел прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью г. Набережные Челны.

В мероприятии приняли участие мэр города Наиль Магдеев, министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров, министр строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин, председатель комитета Государственного Совета РТ Азат Хамаев, руководитель Исполнительного комитета Тукаевского района Камиль Назмиев, руководитель Исполнительного комитета города Набережные Челны Фарид Салахов, а также инициативная группа многодетных семей.

На сегодняшний день 9 488 семей включены в число заявителей, из них 3 410 уже получили участки. Осталось обеспечить землей еще 6 078 семей. Участки расположены в Тукаевском районе и близлежащих муниципалитетах, включая Азьмушкино, микрорайон «Подсолнухи», село Семекеево, Ильбухтино и Калмаш.

В соответствии с вступившими 05.01.2025 изменениями в Земельный кодекс Республики Татарстан установлена возможность предоставления многодетным семьям, постоянно проживающим в городе Набережные Челны, земельных участков, расположенных в девяти близлежащих муниципальных районах.

По итогам совещания утвержден план передачи в собственность города 1 500 участков. В данный момент по итогам заключенных контрактов поставлены на кадастровый учет 1 440 участков, в отношении 302 происходит процедура межевания. Челнинскими многодетными семьями выбрано уже 555 участков.

Работа по выделению земель продолжается: подготовлена аукционная документация на размежевание еще 150 участков в Тукаевском районе.