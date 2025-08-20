news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 августа 2025 23:05

В Набережных Челнах провели совещание по предоставлению земель многодетным семьям

Читайте нас в
Телеграм
В Набережных Челнах провели совещание по предоставлению земель многодетным семьям
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью г. Набережные Челны

В Набережных Челнах прошло совещание по вопросам предоставления земельных участков многодетным семьям, которое провел прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью г. Набережные Челны.

В мероприятии приняли участие мэр города Наиль Магдеев, министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров, министр строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин, председатель комитета Государственного Совета РТ Азат Хамаев, руководитель Исполнительного комитета Тукаевского района Камиль Назмиев, руководитель Исполнительного комитета города Набережные Челны Фарид Салахов, а также инициативная группа многодетных семей.

На сегодняшний день 9 488 семей включены в число заявителей, из них 3 410 уже получили участки. Осталось обеспечить землей еще 6 078 семей. Участки расположены в Тукаевском районе и близлежащих муниципалитетах, включая Азьмушкино, микрорайон «Подсолнухи», село Семекеево, Ильбухтино и Калмаш.

В соответствии с вступившими 05.01.2025 изменениями в Земельный кодекс Республики Татарстан установлена возможность предоставления многодетным семьям, постоянно проживающим в городе Набережные Челны, земельных участков, расположенных в девяти близлежащих муниципальных районах.

По итогам совещания утвержден план передачи в собственность города 1 500 участков. В данный момент по итогам заключенных контрактов поставлены на кадастровый учет 1 440 участков, в отношении 302 происходит процедура межевания. Челнинскими многодетными семьями выбрано уже 555 участков.

Работа по выделению земель продолжается: подготовлена аукционная документация на размежевание еще 150 участков в Тукаевском районе.

#Набережные Челны #многодетные семьи #Наиль Магдеев
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

19 августа 2025
Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

19 августа 2025