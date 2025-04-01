В Набережных Челнах прошло собрание координационного совета депутатов «Единой России»

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» РТ

Выездное заседание республиканского координационного совета депутатских объединений «Единой России» прошло сегодня в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия» РТ.

В нем приняли участие заместитель Секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», зампредседателя татарстанского парламента, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Юрий Камалтынов, руководитель исполкома реготделения партии Марат Самигуллин, первый заместитель руководителя исполкома Светлана Гиниатуллина, секретарь Набережночелнинского местного отделения «Единой России», мэр города Наиль Магдеев.

В ходе заседания эксперты рассмотрели опыт работы депутатских фракций в развитии территорий, используя в качестве примера Набережные Челны. Наиль Магдеев представил модель привлечения инвестиций через Территорию опережающего развития «Набережные Челны». Город стал первым среди 321 моногорода России, получившим статус ТОР, и уже девять лет работает в этом режиме. На данный момент его резидентами стали 50 компаний, обеспечивших более 10 тысяч новых рабочих мест.

Наиль Магдеев отметил, что чем больше инвестиций привлекается в территорию, тем выше уровень жизни и благосостояние ее жителей. Он также добавил, что для муниципалитетов это – важнейший ресурс, позволяющий оперативно решать экономические и социальные задачи.

Город активно развивается и в социальной сфере. За последние шесть лет, благодаря участию в государственных программах и нацпроектах, в Набережных Челнах появились новые театры, школы, детские сады и спортивные площадки.

Исполнительная власть совместно с депутатами эффективно работают над повышением качества жизни населения, используя механизмы партийных проектов. Юрий Камалтынов высоко оценил деятельность фракции в Набережных Челнах и рекомендовал коллегам изучить их опыт.

Он подчеркнул, что Набережные Челны можно считать образцовым примером взаимодействия депутатов разных уровней. Здесь народные избранники активно вовлекаются в работу, независимо от того, является ли их мандат федеральным, республиканским или муниципальным. Все они работают как единая команда, решая конкретные задачи.

В ходе встречи обсуждалась работа фракции «Единой России» в городском Совете, а также реализуемые в городе партийные инициативы. Исполнительный секретарь местного отделения партии Римма Фасхутдинова представила один из значимых проектов – «Чудо Дети».

«Это один из наших первых и наиболее заметных проектов, инициатором и руководителем которого стала депутат горсовета Ася Кислова. Его цель – создание комфортных и эффективных условий для коррекционно-реабилитационного развития детей с тяжелыми ментальными нарушениями. С 2016 года более 6 000 детей получили бесплатную помощь, а в городе сформирована сеть специализированных учреждений для детей-аутистов», – отметила она.

С начала СВО и присоединением новых территорий был запущен новый партийный проект «Для наших», целью которого является помощь детям с особыми потребностями в регионах, находящихся под шефством. В ноябре 2023 года в Лисичанске был проведен медицинский осмотр для 31 ребенка, а в апреле 2024 года с 16 детьми прошел интенсивный курс терапии. Кроме того, 25 детей вместе с семьями прошли терапевтическое лечение и реабилитацию в Набережных Челнах.

Еще один яркий пример партийных инициатив — общественное пространство «Сидоровка», которое начало функционировать в 2015 году под руководством депутата Госсовета РТ Марселя Мингалимова и депутатов горсовета Рубина Бадикова и Ильгиза Юнусова. В рамках программы «Наш двор» в микрорайоне были благоустроены общественные территории, созданы безопасные условия для жителей. Теперь у жителей поселка есть свой парк с детскими площадками, уличными тренажерами, а также место для проведения субботников, культурных и досуговых мероприятий.

В Набережных Челнах активно реализуются профориентационные проекты. Среди них «Юридическое бюро», которое помогает школьникам познакомиться с профессией юриста, и «Молодые медики», ориентированный на знакомство с медицинской сферой. Проект «На пульсе!» обучает горожан навыкам оказания первой помощи, а «Лаборатория предпринимательства» дает школьникам основы бизнеса. Еще один проект, «Я — челнинец! Я — гражданин!», позволяет 14-летним подросткам получать паспорта в торжественной обстановке и вовлекает их в общественную жизнь города.

«На данный момент мы реализуем 21 проект, 14 из которых были инициированы и активно реализуются депутатами нашей партии, а также 3 проекта с участием членов политсовета местного отделения. Эти проекты охватывают все возрастные категории – от детей до людей старшего возраста, что подчеркивает высокую активность нашего депутатского корпуса, который не только придумывает, но и активно участвует в реализации проектов», – отметила Римма Фасхутдинова.

В рамках выездного совещания члены координационного совета посетили индустриальные парки «Хайер», «КИП «Мастер», АПК «Камский», где ознакомились с процессом работы на этих предприятиях.