В Набережных Челнах прошел традиционный турнир по дзюдо на призы ПАО «КАМАЗ»

В Набережночелнинском спорткомплексе «Олимпийский» прошел 36-й традиционный турнир по дзюдо на призы ПАО «КАМАЗ», посвященный дню машиностроителя.

На церемонии открытия участников от имени мэра города поприветствовал начальник Управления физической культуры и спорта исполкома Набережных Челнов Роман Насрединов. Он поблагодарил руководство автогиганта за поддержку в развитии детского и массового спорта.

В свою очередь, заместитель генерального директора автопредприятия Сирень Галиакберов поздравил спортсменов и гостей с Днем машиностроителя. А главный тренер сборной Татарстана Владимир Драчко, который тоже присутствовал на открытии турнира, пожелал всем участникам здоровья, трудолюбия, терпения и приверженности принципам философии дзюдо.

Сразу же после церемонии открытия был дан старт командным соревнованиям «Все звезды». Здесь в формате «стенка на стенку» встретились команды ветеранов и молодежи. На этот раз победу одержала команда молодых дзюдоистов.

Всего в турнире приняли участие около 300 спортсменов из 10 регионов России.

Фото: Федерация дзюдо Татарстана