В Набережных Челнах прошел традиционный турнир по дзюдо на призы КАМАЗа

В Набережных Челнах состоялся турнир по дзюдо на призы ПАО «КАМАЗ». На татами вышли более 200 дзюдоистов из семи регионов Приволжского федерального округа, объединенные в 27 команд.

Соревнования были посвящены Дню машиностроителя и памяти основателя турнира мастера спорта СССР Михаила Климова. Помимо этого, прошли командные соревнования «Все звезды Татарстана» в формате «стенка на стенку» между ветеранами и молодыми спортсменами.

В торжественном открытии приняли участие начальник Управления физической культуры и спорта исполнительного комитета Набережных Челнов Роман Насрединов, заместитель генерального директора по безопасности ПАО «КАМАЗ» Сирень Галиакберов, а также вице-президент Федерации дзюдо РТ мастер спорта РФ Раиль Муратшин.

«Соревнования традиционно проводятся в преддверии значимого для нашего города праздника — Дня машиностроителя. Если бы не было КАМАЗа, не было бы и нашего города. Всем участникам турнира желаю честных и интересных поединков», — отметил в приветственном слове к участникам турнира Роман Насрединов.

В свою очередь, Раиль Муратшин поздравил дзюдоистов с началом турнира и выразил благодарность руководству автогиганта и Набережных Челнов за поддержку развития детского спорта.

По итогам лично-командного первенства победители и призеры были награждены медалями, дипломами и ценными подарками.

В командном турнире «Все звезды Татарстана» победу и преходящий кубок, как и в прошлом году, забрала команда молодежи.

Первый всесоюзный турнир по дзюдо на призы КАМАЗа состоялся в 1978 году. На протяжении 15 лет он собирал самых перспективных молодых спортсменов Советского Союза. С 1992 по 2001 год турнир не проводился.

В 2002 году соревнования вновь вернулись в Набережные Челны. В разные годы в данном турнире принимали участие олимпийский чемпион Назим Гусейнов, призёр Олимпийских игр 2004 года Виталий Макаров, чемпион мира Николай Ожегин, неоднократный чемпион Европы Дмитрий Морозов.

Фото: Федерация дзюдо Татарстана