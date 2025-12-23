В Набережных Челнах прошел предновогодний кинопоказ для детей бойцов СВО

В Набережных Челнах для детей из семей участников специальной военной операции устроили предновогодний праздник. В кинотеатре более 300 ребят посмотрели добрую сказку «Снеговик». После сеанса каждому вручили сладости, а настроение создавали веселые сказочные зайцы.

«Наш проект призван поддержать семьи, чьи отцы, братья и сыновья сейчас выполняют свой долг. В первую очередь мы хотим этим мероприятием создать предновогоднее настроение у семей, особенно у детей. Любые праздники – это новые эмоции, новые впечатления, а сейчас это как никогда важно», – отметил координатор проекта Эдуард Фаттахов.

Проект реализуется при поддержке мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева. На сегодняшний день в рамках инициативы организовано более 30 кинопоказов для детей семей СВО.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.