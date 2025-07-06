В Набережных Челнах прошел праздничный концерт «Все начинается с семьи»

В парке Победы Набережных Челнов сегодня состоялся праздничный концерт «Все начинается с семьи». Мероприятие прошло в преддверии Дня семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается в России 8 июля. Об этом сообщают «Челнинские известия».

На сцене перед жителями и гостями города выступил эстрадно-джазовый оркестр Набережночелнинской филармонии, а также исполнители Анна Меерсон, Алена Ивана и Рэм Каримов. В программе прозвучали джазовые композиции, авторские песни, хиты разных лет и произведения военной эпохи – все они были объединены темами любви, памяти и семейных ценностей.

«Программа очень душевная. Действительно, все в нашей жизни начинается с семьи: все наши радости, печали, навыки. И мы постарались программу составить таким образом, чтобы песни были узнаваемы», – отметила певица Анна Меерсон.

Лектор-искусствовед Набережночелнинской филармонии Елена Мирошева отметила жанровое разнообразие программы – она, по ее словам, включала музыку и для раздумий, и для легкого настроения, и даже для танцев.

Погода в этот день способствовала хорошему настроению: было солнечно и тепло. Концерт проходил под открытым небом. Многие зрители пришли семьями.

Так, одна из горожанок рассказала, что их большая семья, включая родственников из Санкт-Петербурга, решила провести день в парке и с радостью узнала о выступлении. Другие участники концерта признались, что попали на мероприятие случайно, однако остались под большим впечатлением и выразили надежду, что такие события будут проходить чаще.

Директор АНБО по оказанию помощи участникам и ветеранам боевых действий и членам их семей «За Победу! Казань», член Штаба общественной поддержки Евгения Коцарь поделилась своим взглядом на семейные ценности и важность совместного досуга.

Она отметила, что секрет счастливой семейной жизни заключается в любви, верности, взаимопонимании и умении слышать друг друга. По ее словам, особенно остро необходимость поддержки ощущается, когда близкие оказываются в условиях риска. Именно в такие моменты, считает она, особенно важно быть рядом – морально и физически.

«Секрет счастливой семейной жизни – в любви, верности, взаимопонимании, взаимопомощи, чтобы каждый, а не кто-то один, относился к другому так, как хотел бы, чтобы относились к нему, чтобы шли по жизни в одном направлении», – отметила она.

Коцарь пожелала всем семьям мира, здоровья и скорейшего возвращения бойцов домой. Она выразила уверенность, что республика и ее жители делают все возможное, чтобы поддержать тех, кто находится на передовой.

Также она высоко оценила значение республиканской программы «Лето в Татарстане», назвав ее отличной возможностью провести время с семьей.

«Благодаря руководству нашей республики, конечно, у нас очень все облагорожено, какие-то появляются инициативы. Есть доступные для всех места отдыха, увлечений и общения. Спасибо огромное республике за такую возможность!» – добавила Коцарь.

Отдельно Евгения Коцарь рассказала о своей семье. Будучи супругой участника СВО, она подчеркнула, насколько ценным становится каждый совместно проведённый момент: «Когда какие-то такие события проводятся, мы стараемся все подхватывать и, конечно, проводить время с семьей, потому что каждая минута нашего совместного общения очень ценна и важна. Здесь и ребенок занят, и это очень здорово».

Музыкальный вечер длился чуть больше часа и стал частью республиканской культурной программы «Лето в Татарстане».

1 июня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. На платформе проекта уже представлено более 300 мероприятий, и их число ежедневно растет. В афише – концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности, среди которых каждый найдет что-то по интересам, дате и месту проведения. Все мероприятия проходят на свежем воздухе – в том числе в парках и общественных пространствах, обновленных по инициативе руководства республики.