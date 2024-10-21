В Набережных Челнах прошел фестиваль финно-угорских народов

Фото: информационный центр Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана

В Набережных Челнах прошел Республиканский фестиваль финно-угорских народов Татарстана «Мы ветви древа одного». Об этом сообщили в информационном центре Ассамблеи и Дома Дружбы народов РТ.

В рамках Года семьи мероприятие собрало финно-угорские семьи, интересующиеся национальной культурой, своим богатым наследием, его сохранением и развитием, творческие коллективы с участниками разных возрастов.

Открыла фестиваль выставка изделий народно-художественных промыслов финно-угорских и славянских народов. Гости могли попробовать изготовить народные игрушки и оформить национальные орнаменты. Также в программу вошел круглый стол, посвященный сохранению и популяризации культуры этих народов. В нем приняли участие руководители национально-культурных объединений и творческих коллективов финно-угорских народов.

Затем фестиваль продолжился концертом. Артисты представили номера, раскрывающие культуру и традиции финно-угорских народов. Выступления были объединены единой темой — «Хранители семейных ценностей». К примеру, творческие коллективы показали обрядовые композиции и национальный фольклор финно-угорских народов.

Мероприятие организовано Ассамблеей и Домом дружбы народов Татарстана, исполкомом Набережных Челнов, Домом дружбы народов «Родник» при поддержке Минкульта РТ.

«Этот фестиваль собрал тех, кто интересуется национальной культурой, тем наследием финно-угорских народов, которым мы гордимся, который нужно сохранить и дальше развивать. Коллективы, которые здесь выступают, прежде всего помогают нам сохранить богатейшую культуру марийцев, удмуртов и мордвы для будущих поколений,» — обратился к гостям фестиваля начальник Управления по реализации национальной политики Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин.

Завершилось мероприятие церемонией награждения участников.