В Набережных Челнах пройдут велогонки на Кубок Закарина

В Набережных Челнах 12-13 июня пройдут соревнования на Кубок Закарина в рамках чемпионата и первенства Республики Татарстан по велоспорту на шоссе, сообщили организаторы.

Впервые Кубок Закарина, учрежденный в честь воспитанника спортивной школы «Яр Чаллы», известного велогонщика России Ильнура Закарина, прошел в городе в 2019 году. Он собрал 200 спортсменов Татарстана, а также из соседних регионов. В прошлом году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. В этом году их решили возобновить.

В программе торжественное открытие, старты на юношей и девушек на 8, 12, 24 километра, юниоров и юнорок, мужчин и женщин.

Из-за соревнований 12-13 июня в Челнах будут перекрыты дороги:

12 июня с 9:30 до 15:30 по улице Металлургическая на участке от проспекта КАМАЗа до улицы Моторная,

13 июня с 9:30 до 15:30 по проспекту Хасана Туфана на участке от проспекта Сююмбике до улицы 40 лет Победы в направлении к проспекту КАМАЗа.