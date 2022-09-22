В Набережных Челнах пройдут два крупнейших турнира по дзюдо

фото: Федерация дзюдо РТ

В челнинском спорткомплексе «Олимпийский» с 23 по 25 сентября пройдут два традиционных турнира по дзюдо. Это межмуниципальные соревнования по дзюдо на призы ПАО «КАМАЗ», посвященные Дню машиностроителя и памяти основателя турнира — мастера спорта СССР Михаила Климова, среди юношей и девушек до 15 лет и командный турнир по дзюдо «Все звезды Татарстана», который пройдет в формате «стенка на стенку» между командами молодежи и ветеранов.

На сегодняшний день на участие в турнире заявились более 300 участников. Спортсмены приедут из Оренбургской, Кировской, Самарской, Ульяновской и Нижегородской областей, Пермского края, а также республик Марий Эл, Удмуртия и Башкортостан. От Татарстана участие примут дзюдоисты из Казани, Камских Полян, Нижнекамска, Бугульмы, Елабуги и Болгара.

Торжественное открытие соревнований состоится 23 сентября, а 24 сентября с 10 часов утра начнутся поединки.