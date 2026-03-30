В Набережных Челнах пройдет общегородская уборка кладбищ

25 апреля в Набережных Челнах состоится общегородская уборка кладбищ, памятников, мемориальных сооружений и прилегающих территорий в рамках Дня памяти. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов.

Основной фронт работ будет сосредоточен на очистке закрытых кладбищ, обрезке насаждений, сборе и вывозе мусора. К санитарной уборке привлекаются городские предприятия, районные администрации и жители.

Для участников мероприятия предусмотрено обеспечение инвентарем, включая лопаты и грабли, а также подготовка техники и контейнеров для вывоза отходов.