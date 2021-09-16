В Набережных Челнах продали 18 га бывшего завода по производству автомобилей «Форд»

В Набережных Челнах продана часть имущественного комплекса «Форд Мотор Компани» площадью 18 га, сообщается в пресс-релизе консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg.

Покупателем стал производитель специализированной техники и запасных частей. Сумма сделки не разглашается.

В настоящее время компания реализует три имущественных комплекса компании Ford в Набережных Челнах, среди которых производственные здания, объекты инфраструктуры, земельные участки и складские помещения.

«По причине отложенного спроса в период локдауна и в связи с реализуемыми мерами поддержки правительства машиностроительной отрасли, в 2021 году наблюдается повышенный интерес к индустриальной недвижимости со стороны региональных и федеральных игроков. В разы выросшая себестоимость строительства и оснащения новых производственных объектов значительно подстегнули спрос на „готовую“ недвижимость. Так, ключевой актив компании Ford в Набережных Челнах — бывший Завод Малолитражных Автомобилей — сейчас вызывает активный интерес со стороны крупнейших машиностроительных предприятий Татарстана и других регионов России», — отметил генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков.