В Набережных Челнах при ремонте по нацпроекту начали расширение улицы Шамиля Усманова

В Набережных Челнах дорожники начали ремонт улицы Шамиля Усманова по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас ведется расширение дороги и устройство парковочных мест, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Специалисты отремонтируют участок общей протяженностью 2 км от проспекта Дружбы народов до проспекта Хасана Туфана и от проспекта Вахитова до улицы Татарстан.

«Здесь уложат верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, отремонтируют 3,6 тыс. метров тротуаров и заменят бортовые камни», — отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие установят 417 дорожных знаков и четыре дорожные тумбы, нанесут разметку, а также обустроят пешеходные переходы и 10 искусственных неровностей.

В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Набережночелнинской агломерации отремонтируют девять дорожных объектов протяженностью 48,4 км.

Национальные проекты реализуются по всей стране по инициативе Президента России Владимира Путина.