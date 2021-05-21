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Ру Тат
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21 мая 2021  08:46

В Набережных Челнах при ремонте по нацпроекту начали расширение улицы Шамиля Усманова

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В Набережных Челнах дорожники начали ремонт улицы Шамиля Усманова по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас ведется расширение дороги и устройство парковочных мест, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Специалисты отремонтируют участок общей протяженностью 2 км от проспекта Дружбы народов до проспекта Хасана Туфана и от проспекта Вахитова до улицы Татарстан.

«Здесь уложат верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, отремонтируют 3,6 тыс. метров тротуаров и заменят бортовые камни», — отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие установят 417 дорожных знаков и четыре дорожные тумбы, нанесут разметку, а также обустроят пешеходные переходы и 10 искусственных неровностей. 

В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Набережночелнинской агломерации отремонтируют девять дорожных объектов протяженностью 48,4 км. 

Национальные проекты реализуются по всей стране по инициативе Президента России Владимира Путина.

#ремонт дорог #национальные проекты #набережночелнинская агломерация
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