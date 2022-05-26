В Набережных Челнах презентовали план застройки на месте бывшего завода ЗЯБ

В четверг, 26 мая, в Набережных Челнах прошли общественные слушания проекта застройки территории завода ячеистых бетонов (ЗЯБ). Мероприятие прошло в мэрии города.

План-проект представили генеральный директор «Адапт дизайн» Лилия Сабирова и главный архитектор проекта Татьяна Ганина.

«Я сама родом из Набережных Челнов. Очень приятно, что сегодня собрались неравнодушные жители», – сказала Сабирова.

По ее словам, месторасположение завода ЗЯБ – уникальное место, потому что территория находится в районе, у которого есть своя история.

«Территория находится в геометрическом центре города, который связывает старую и новую часть Набережных Челнов. Она находится на основной оси города, где расположены значимые объекты», – отметила гендиректор «Адапт дизайна».

В микрорайоне будет построено жилье на 200 тыс. квадратных метров. Помимо этого, на территории появятся жилые дома, два садика, школа, парк и другая инфраструктура.

Кроме того, территория будет иметь «зелёный каркас». «Мы сохраняем озеленение на территории, включая яблоневый сад и предлагаем обустроить в этом месте парк. Все это легло в основу пешеходного каркаса», – сказала главный архитектор проекта Татьяна Ганина.

Подробный материал читайте завтра в «Татар-информе».

Напомним, завод ячеистого бетона (ЗЯБ) появился в Набережных Челнах в 1962 году. Сначала предприятие выпускало железобетон, затем блоки из ячеистого бетона. Около 60% зданий в Набережных Челнах были построены из железобетона или газобетона ЗЯБ. В феврале 2009 года руководство предприятия обратилось в арбитражный суд с заявлением о собственном банкротстве.

В 2011 году завод приобрела компания «КамГЭСэнергострой» холдинговой компании «Ак Барс». Затем ЗЯБ переименовали в «КамгэсЗЯБ». В 2020 году Арбитражный суд Татарстана признал компании банкротами. Основные активы «КамгэсЗЯБа» приобрела компания «Каен», которая теперь планирует начать застройку территорри.