В Набережных Челнах представлен первый заместитель начальника управления образования

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Сегодня коллективу исполнительного комитета Набережных Челнов представили первого заместителя начальника управления образования. Им стал 37-летний Раиль Минигареев. Удостоверение ему вручил мэр города Наиль Магдеев, пожелав успехов в работе.

Раиль Фанилевич родился 15 августа 1988 года в селе Псеево Менделеевского района. Он служил в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, а после завершения службы получил образование в Набережночелнинском педагогическом институте и диплом НГПУ по специальности «Родной язык и литература».

Начинал карьеру учителем татарского языка, с 2018 года занимал должность заместителя директора кадетской школы имени Героя СССР Никиты Кайманова, а до назначения был директором кадетской школы №49. Также прошел профессиональную переподготовку по специальности «Менеджмент в образовании».

На новом посту Раиль Минигареев будет курировать сферу дошкольного образования. В Набережных Челнах функционирует 129 дошкольных учреждений.

Раиль Минигареев женат и воспитывает двоих детей.