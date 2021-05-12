В Набережных Челнах представили нового председателя городского суда

Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов официально представил нового председателя суда Набережных Челнов 47-летнего Марса Самитова. В церемонии приняли участие начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов и мэр города Наиль Магдеев.

В апреле 2019 года истек срок полномочий предыдущего председателя горсуда Рината Гайфутдинова. На должность председателя городского суда в разное время рекомендовались несколько кандидатур. Кадровая комиссия при Президенте РФ одобрила выдвижение Марса Самитова.

Марс Самитов родился в 1973 году в Зеленодольске. Начал трудовую деятельность в 1991 году в качестве токаря в производственном объединении имени Серго (ныне «ПОЗИС» - прим. Т-и), еще будучи студентом механического техникума. Окончил юридический факультет Казанского государственного университета. В 1999 году стал следователем Елабужской прокуратуры, в 2002 году занял должность заместителя прокурора Елабужского района. В 2004 году избран мировым судьей, в 2007-м назначен федеральным судьей Елабужского городского суда. В 2013 году начал работать в коллегии уголовных дел Верховного суда РТ, с 2019 года — судья Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре.