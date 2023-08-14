В Набережных Челнах представили нового начальника Управления контроля качества ЖКУ

Сегодня в Набережных Челнах на деловом понедельнике глава города Наиль Магдеев сообщил о новом назначении — руководителем МУП «Управление контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг» стал Азамат Вильданов.

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Представляя нового главу Управления контроля качества ЖКУ, мэр Автограда заметил, что в течение 13 лет работы начальником отдела муниципального заказа и руководителем ОАО «Горзеленхоз» Азамат Вильданов проявил себя только с положительной стороны.

«Это наш единомышленник. Руководитель, который имеет такой опыт, должен быть полезен здесь, в исполкоме. Управление контроля качества — серьезное направление, касающееся в первую очередь организации процесса контроля и качества капитального ремонта и всех тех бюджетных средств, которые направляются на сферу жилищно-коммунального хозяйства. Вы умеете работать, мы в этом убедились. Успехов желаем и хорошей работы», — сказал Магдеев.

Азамат Вильданов имеет высшее юридическое образование, в свое время он окончил Казанский государственный университет.