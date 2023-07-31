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В Набережных Челнах представили нового начальника ОБЭП Тимура Амирханова
Сегодня на оперативном совещании врио начальника УМВД Набережных Челнов полковник полиции Михаил Чекмарев представил колективу Тимура Амирханова. Он занял должность начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Набережных Челнов. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
О назначении Тимура Амирханова стало известно в минувший четверг. Известно, что бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Набережных Челнов Сабир Акчурин покинул свой пост в мае 2023 года – он вышел на пенсию по выслуге лет. Врио начальника отдела с мая по настоящее время был Сергей Балабанов.
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