В Челнах назначен новый руководитель предприятия автодорог

В Набережных Челнах назначили директора предприятия автодорог (ПАД) — им стал 35-летний Марат Анисимов, который работал на этой должности в качестве «исполняющего обязанности» с марта 2020 года. До этого он трудился заместителем руководителя ПАД.

Как сообщил мэр Набережных Челнов Наиль Магдееев, приказ о назначении Анисимова был подписан накануне. До этого у него длился испытательный срок, основная часть которого пришлась на нынешнюю зиму. Глава города заметил, что с тестированием, связанным с уборкой снега, новый руководитель справился.

Сейчас перед Анисимовым стоит другая задача — своевременное завершение капитального ремонта улицы Шамиля Усманова. Работы должны быть выполнены к сентябрю текущего года. Ремонт участка от проспекта Дружбы Народов до проспекта Хасана Туфана протяженностью 1,3 километра предполагает обновление дороги площадью 26 тысяч кв. метров, появление 350 мест для парковки автомобилей, установку 205 дорожных знаков и 20 «лежачих полицейских».

Стоимость проекта, финансирование которого осуществляется в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», составляет 100 млн рублей.