Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах поздравили участницу Сталинградской битвы Марию Залога, которая родилась в 1926 году. Ветерана навестил руководитель администрации Автозаводского района Винер Харисов. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Харисов выразил слова благодарности участнице войны за отвагу, героизм, силу духа, патриотизм, пожелал крепкого здоровья.

Мария Леонтьевна помнит свою фронтовую жизнь очень подробно. Во время войны в Волгограде она выполняла различные служебные обязанности в военном госпитале, находилась в действующей армии при военном госпитале. Имеет награды — медаль «За оборону Сталинграда», медаль «Жукова».

В завершение встречи Винер Харисов вручил ветерану книгу «У войны не женское лицо» и памятный подарок.

2 февраля — день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это сражение в 1943 году кардинально изменило ход войны и стало предвестником Победы советских войск над фашистской Германией.