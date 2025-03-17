В Набережных Челнах появятся три новые улицы

На заседании топонимической комиссии исполкома Набережных Челнов принято решение о присвоении ряду улиц имен Ермакова, Быкадорова и Непорожнего, сообщают «Челнинские известия».

Было принято решение увековечить имя доктора исторических наук Владимира Ермакова, который посвятил свою жизнь изучению истории Набережных Челнов и Закамского региона. В своих трудах он обосновал 400-летний юбилей Набережных Челнов. Инициатором присвоения имени выдающегося ученого улице выступил историко-краеведческий клуб «Нижняя Кама». Изначально краеведческое сообщество предлагало присвоить имя историка набережной у жилого комплекса «Междуречье», но поскольку набережная еще строится, то было принято решение присвоить имя Ермакова одной из новых улиц. Улица расположена недалеко от Орловского кольца, от проспекта Казанский до СНТ «Юбилейный».

Также было принято решение о присвоении одной из улиц Челнов имени легендарного строителя Алексея Быкадорова. Он известен своим участием в возведении Новосибирской ГЭС, гидроузла на реке Евфрат в Сирии и Нижнекамской ГЭС – именно он занимался перекрытием русла реки Кама и затоплением подводной части гидросооружений, располагавшихся в котловане. Известный краевед Билал Канеев пояснил, что это решение назрело уже давно и неоднократно обсуждалось, однако откладывалось из-за отсутствия достойной улицы, которая могла бы носить имя Быкодорова.

Челнах появится улица, носящая имя министра энергетики и электрификации СССР с 1962 по 1985 год, специалиста в области электроэнергетики, доктора технических наук Петра Непорожнего.