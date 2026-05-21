Экономика 21 мая 2026 16:41

В Набережных Челнах появится новый фитнес-клуб

Строительства фитнес-клуба «Аванта» в Набережных Челнах сегодня одобрил Инвестиционный совет Татарстана, заседание которого провел Раис РТ Рустам Минниханов.

По словам генерального директора компании «Аванта Фит» Радика Ильясова, начать строительство планируется уже в этом году.

Ильясов рассказал, что объем инвестиций составит 152 млн рублей и это будет уже второй фитнес-клуб компании. Причиной открытия он назвал перегруженность первого клуба, хотя цены там выше среднего по общему рынку.

«С учетом опыта строительства первого клуба я предполагаю, что мы должны завершить строительство через год и в третьем-четвертом квартале 27-го года ввести объект в эксплуатацию и принять первых клиентов», – заявил руководитель компании.

#инвестиционный совет рт #Набережные Челны #Татарстан
«Выбор народа»: в Татарстане стартовало голосование за лучший совет предпринимателей

