В Набережных Челнах появились еще четыре камеры на превышение скорости

В Набережных Челнах установили четыре камеры на превышение скорости — все они располагаются на проспекте Сююмбике напротив домов 20/05, 24/03, 47/13 и 49/11, сообщают «Челнинские известия».

Устройства фиксируют мгновенное превышение скорости, а также превышение средней скорости на участке между соседними камерами. Также они могут различять тип ТС, иностранные госномера и выявлять другие виды нарушений (к примеру, движение по обочине, автобусной полосе, проезд на красный и пр.).

Ранее сообщалось, что в Татарстане в тестовом режиме заработали камеры, фиксирующие непристегнутых водителей.