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Руc Тат
Происшествия 22 сентября 2023 08:51

В Набережных Челнах потушили пожар в местном кафе

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Сегодня в Набережных Челнах возле набережной имени Габдуллы Тукая загорелось кафе. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 07.42. Прибыв на место, сотрудники пожарной охраны выяснили, что горит деревянная обшивка и кровля кирпичного здания на общей площади 10 квадратных метров. В здании никого не было, пострадавших нет.

В 8.09 удалось ликвидировать открытое горение.

#МЧС #пожар #челны
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