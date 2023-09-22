В Набережных Челнах потушили пожар в местном кафе

Сегодня в Набережных Челнах возле набережной имени Габдуллы Тукая загорелось кафе. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 07.42. Прибыв на место, сотрудники пожарной охраны выяснили, что горит деревянная обшивка и кровля кирпичного здания на общей площади 10 квадратных метров. В здании никого не было, пострадавших нет.



В 8.09 удалось ликвидировать открытое горение.