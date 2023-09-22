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В Набережных Челнах потушили пожар в местном кафе
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Сегодня в Набережных Челнах возле набережной имени Габдуллы Тукая загорелось кафе. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 07.42. Прибыв на место, сотрудники пожарной охраны выяснили, что горит деревянная обшивка и кровля кирпичного здания на общей площади 10 квадратных метров. В здании никого не было, пострадавших нет.
В 8.09 удалось ликвидировать открытое горение.
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