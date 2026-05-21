В Набережных Челнах построят гостиницу-небоскреб

Строительство высотной гостиницы в 35 этажей в Набережных Челнах одобрили сегодня на заседании Инвестиционного совета Татарстана. Как рассказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, вложения в проект составят почти 4 млрд рублей.

«Пока заявлено 3,9 млрд рублей, но, возможно, больше получится, потому что это высотное здание с непростой архитектурой», – пояснила Минуллина.

Ожидается, что гостиница будет пятизвездочной и рассчитанной на 498 номеров. По словам представителя компании «Челны Тауэр», основными клиентами станут представители делового сообщества.

Гостиница расположится на берегу Камы. Проект здания предполагает открытый первый этаж, чтобы не перекрывать вид на воду. Кроме того, в здании, помимо гостиничных номеров, разместится множество помещений для нужд жителей Челнов. Завершить строительство планируется в конце 2030 года.