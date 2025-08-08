news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 августа 2025 13:54

В Набережных Челнах поставят спектакль о Минтимере Шаймиеве

Читайте нас в
Телеграм
В Набережных Челнах поставят спектакль о Минтимере Шаймиеве
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В новом сезоне Набережночелнинского татарского драматического театра им. А. Гилязова зрителям представят спектакль, посвященный первому Президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву. Об этом сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на художественного руководителя театра Олега Киньзягулова.

«В театре продолжим работу над проектом «Тут такое дело…». Будем расширять границы. В новом сезоне расскажем не только о творческих личностях, таких как певец Хайдар Бигичев, композитор Сара Садыкова, художник Ахсан Фатхутдинов, но и о личностях, внесших неоценимый вклад в развитие Татарстана, – о первом президенте республики Минтимере Шаймиеве», – поделился Киньзягулов.

Спектакль о Шаймиеве станет частью программы 36-го театрального сезона, который откроется 5 сентября. В этом году коллектив также готовит премьеру неодрамы «Ак үрдәк» («Белая утка») к 35-летию театра, которое отметят 21 декабря. Автор пьесы – драматург Равиль Сабыр.

Над новыми постановками будут работать Зулфат Закиров, Зульфия Галиуллина, Марсель Мусавиров, Фирдус Сафин и сам Киньзягулов.

#Минтимер Шаймиев #Набережные Челны
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Глава ГАИ Казани: «Один поворот руля на встречку, и дети остались без родителей»

Глава ГАИ Казани: «Один поворот руля на встречку, и дети остались без родителей»

7 августа 2025
IT-вакансии Татарстана-2025: спрос на программистов и самые высокооплачиваемые профессии

IT-вакансии Татарстана-2025: спрос на программистов и самые высокооплачиваемые профессии

7 августа 2025