В Набережных Челнах поставят спектакль о Минтимере Шаймиеве

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В новом сезоне Набережночелнинского татарского драматического театра им. А. Гилязова зрителям представят спектакль, посвященный первому Президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву. Об этом сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на художественного руководителя театра Олега Киньзягулова.

«В театре продолжим работу над проектом «Тут такое дело…». Будем расширять границы. В новом сезоне расскажем не только о творческих личностях, таких как певец Хайдар Бигичев, композитор Сара Садыкова, художник Ахсан Фатхутдинов, но и о личностях, внесших неоценимый вклад в развитие Татарстана, – о первом президенте республики Минтимере Шаймиеве», – поделился Киньзягулов.

Спектакль о Шаймиеве станет частью программы 36-го театрального сезона, который откроется 5 сентября. В этом году коллектив также готовит премьеру неодрамы «Ак үрдәк» («Белая утка») к 35-летию театра, которое отметят 21 декабря. Автор пьесы – драматург Равиль Сабыр.

Над новыми постановками будут работать Зулфат Закиров, Зульфия Галиуллина, Марсель Мусавиров, Фирдус Сафин и сам Киньзягулов.