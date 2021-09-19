В Набережных Челнах после капитального ремонта открылся детсад «Гвоздичка»

В Набережных Челнах выполнена программа по ремонту детских садов: состоялось торжественное открытие детского сада №75 «Гвоздичка». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Церемония прошла при участии мэра Автограда Наиля Магдеева, депутата Государственного Совета РТ Ильдара Шамилова и депутата городского Совета Сергея Снарского.

Детское учреждение было построено 43 года назад, за это время здесь ни разу не было капитального ремонта. Заведующая детским садом Айгуль Нугуманова показала мэру фото до и после проведения работ, разница очень ощутима.

Сейчас детский сад посещают 237 воспитанников, в том числе 25 детей младше трех лет и 212 детей в возрасте от трех до семи лет. Сформировано 12 групп, включая три санаторные.

Наиль Магдеев поприветствовал родителей, детей и коллектив детского сада, отметив при этом, что после капремонта здесь можно отмечать новоселье: качество и количество работ, выполненных на объекте, очень высоко.

«Сегодня в нашем городе яркое событие, мы открываем практически новый детский сад. В этом году мы направили почти 5 млрд рублей на сферу образования. В этом году побили своеобразный рекорд — построили две школы. В целом же за последние шесть лет построили шесть школ, 20 новых детсадов», — напомнил он.

Градоначальник поблагодарил Президента Татарстана Рустама Минниханова за реализацию республиканской программы, благодаря которой решаются проблемы старых зданий, проходит ремонт. Также из бюджета города было закуплено оборудование на сумму в 3,9 млн рублей.

В ходе торжественного открытия мэр наградил воспитанницу этого детского сада, ставшую победительницей всероссийского конкурса «Эколята — друзья и защитники Природы!», Викторию Абдуллину.