В Набережных Челнах полицейские поймали серийных угонщиков автомобилей

В Набережных Челнах поймали мужчин, обвиняемых в серии угонов отечественных авто.

Как сообщают в пресс-службе УМВД Челнов, в полицию обратились сразу пятеро челнинцев, проживающих в разных частях города: владельцы отечественных авто сообщили, что неизвестные лица похитили с мест парковок их транспорт.

Три из пяти угнанных машин находились в неисправном состоянии и были заметены снегом. Тем не менее предприимчивые злоумышленники на тросе выдернули автомобили из сугробов и, как выяснилось впоследствии, на гибкой сцепке отбуксировали их в соседнюю республику. Там они сдали авто в пункт приема цветного металла.

Раскрытию преступлений помогла внимательность сотрудников патрульно-постовой службы.

Во время патрулирования экипаж заметил, как некий мужчина пытается завести машину, стоявшую в сугробе. Рядом стояла еще одна открытая легковушка. По требованию полицейских мужчина не смог предъявить документы ни на то, ни на другое транспортное средство. Для выяснения всех обстоятельств дела стражи порядка доставили его в ближайшее отделение.

Мужчина рассказал, что угнал чужой автомобиль и поехал по улицам города. Заметив заснеженную машину, он попытался завести и ее, поставив аккумулятор с только что угнанного автомобиля. Во время следственных мероприятий он также сознался еще в трех кражах авто, сообщив, что ему помогал 25-летний брат. Похищенные автомобили были отбуксированы в соседнюю республику и сданы в пункт приема металла.

В отношении челницев возбуждены уголовные дела по статьям «Угон» и «Кража».