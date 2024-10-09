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Происшествия 9 октября 2024 10:22

В Набережных Челнах полицейские нашли больше 800 литров нелегального алкоголя

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В Набережных Челнах экономические полицейские вместе с автоинспекторами изъяли партию нелегального алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

На первой автодороге в районе ГЭС задержали водителя, который вез более 860 литров незаконной партии алкоголя. Как сообщает ведомство, этот случай может свидетельствовать о канале распространения алкогольных напитков сомнительного качества в Набережных Челнах и близлежащих республиках.

С места происшествия были конфискованы различные виды алкогольной продукции, включая водку и коньяк, у которых отсутствовали акцизные марки. Общая масса изъятого спиртного превышает 860 литров.

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