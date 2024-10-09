Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Набережных Челнах полицейские нашли больше 800 литров нелегального алкоголя
В Набережных Челнах экономические полицейские вместе с автоинспекторами изъяли партию нелегального алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
На первой автодороге в районе ГЭС задержали водителя, который вез более 860 литров незаконной партии алкоголя. Как сообщает ведомство, этот случай может свидетельствовать о канале распространения алкогольных напитков сомнительного качества в Набережных Челнах и близлежащих республиках.
С места происшествия были конфискованы различные виды алкогольной продукции, включая водку и коньяк, у которых отсутствовали акцизные марки. Общая масса изъятого спиртного превышает 860 литров.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников