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В Набережных Челнах погибло треть от высаженных елей
В Набережных Челнах погибло треть елей из тех, которые высадили в зеленой зоне между бульваром Галиаскара Камала и Автозаводским проспектом – между бассейном «Олимпийский» и храмом Казанской иконы Божьей Матери.
По словам начальника участка по Автозаводскому району МУП «Парк культуры и отдыха» Эльвиры Ефремовой, там посадили всего 100 деревьев. Среди них: ели обыкновенные, сизые и колючие.
Однако 30% из этого количества погибло. Часть из них «умерли» из-за перепадов температур, которые фиксировали поздней весной 2024-го, приводят слова спикера «Челнинские известия». При этом все деревья своевременно и удобряли, и добавляли антистрессовые средства, и поливали.
Но Ефремова также заявляет, что на этой территории часть деревьев испортили вандалы. Они выдергивали их с корнями. Это тоже привело к гибели хвойных.
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