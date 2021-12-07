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Ру Тат
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Происшествия
7 декабря 2021  19:53
Павел Климчак

В Набережных Челнах поезд насмерть сбил мужчину

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По предварительной информации, инцидент произошёл вечером 3 декабря на 184-м км перегона «Набережные Челны – Тихонова». Поезд наехал на 70-летнего мужчину, отчего тот скончался.

«Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводят проверку, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ по взаимодействию со СМИ Дмитрий Захаров.

#поезд сбил пешехода #Набережные Челны
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