В Набережных Челнах поезд насмерть сбил мужчину

По предварительной информации, инцидент произошёл вечером 3 декабря на 184-м км перегона «Набережные Челны – Тихонова». Поезд наехал на 70-летнего мужчину, отчего тот скончался.

«Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводят проверку, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ по взаимодействию со СМИ Дмитрий Захаров.