В Набережных Челнах подвели газ к частным домам в новых микрорайонах

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в Набережных Челнах прошла торжественная церемония запуска сетевого газа в частные дома, расположенные в новых микрорайонах по улицам Абсалямова, Каштановая и Третья Колосковая. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

Участие в мероприятии приняли заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов, депутаты Госсовета Рустем Усманов, Андрей Ляпунов и Владимир Чагин, а также мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Когда смотришь по телевизору, как во многих других регионах по программе догазификации впервые появляется газ в домах, которые ранее топились углем и дровами, то всегда испытываешь чувство гордости. В Татарстане программа догазификации идет в абсолютно новые микрорайоны, которые только строятся по всей республике, а также в новые социальные объекты», – заметил Юрий Камалтынов.

«Спасибо большое представителям «Газпрома» и его подразделениям. Сегодня газ пришел в этот красивый частный сектор, который и далее будет развиваться. Газ – это не только электричество и тепло, благодаря вам люди получают абсолютно новое качество жизни», – добавил политик.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Депутат Госсовета и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов поблагодарил руководство республики, строителей и газовиков за реализацию социально значимого проекта. «Природный газ уже пришел в 25 домов, где теперь стало комфортнее и теплее. Реализуемая программа догазификации была бы невозможна без мощной и серьезной поддержки компании «Газпром», ее дочернего общества – ООО «Газпром межрегионгаз», – отметил он.

«В среднем в республике ежегодно газифицируется около 19 тыс. квартир и домовладений. Развитая газовая инфраструктура создает точки роста и для промышленности. <...> На строительство семи с половиной километров [газопроводов] израсходовано почти 35 млн рублей», – проинформировал собравшихся замглавы Минпромторга РТ Марат Минибаев (его слова приводит пресс-служба ведомства).

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Благодарности Минпромторга Татарстана за активное участие и личный вклад в решении задач по реализации газа населению Автограда были вручены работникам ЭПУ «Челныгаз» Рашиду Шаяхянову и Андрею Риевскому. В завершение церемонии ее участники посетили один из домов, к которым был подведен газ (в нем проживает семья Тажиевых).

В рамках реализации программы социальной догазификации, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, ООО «Газпром трансгаз Казань» подключило к сетевому газу 119 земельных участков, 25 домовладений уже пользуются природным газом. Общая протяженность построенных газопроводов превысила 7,5 километра.