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В Набережных Челнах починили колесо обозрения, которое остановилось на несколько минут
Сегодня в социальных сетях и телеграм-каналах появились сообщения о том, что в Набережных Челнах остановилось колесо обозрения. Пользователи отмечали, что на аттракционе находятся люди.
Как стало известно «Татар-информу», через некоторое время после остановки аттракциона электрикам удалось справиться с проблемой. Сейчас колесо обозрения работает в штатном режиме. В результате никто не пострадал.
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