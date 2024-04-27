news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 27 апреля 2024 16:58

В Набережных Челнах починили колесо обозрения, которое остановилось на несколько минут

Скопировать ссылку

Сегодня в социальных сетях и телеграм-каналах появились сообщения о том, что в Набережных Челнах остановилось колесо обозрения. Пользователи отмечали, что на аттракционе находятся люди.

Как стало известно «Татар-информу», через некоторое время после остановки аттракциона электрикам удалось справиться с проблемой. Сейчас колесо обозрения работает в штатном режиме. В результате никто не пострадал.

#колесо обозрения #Набережные Челны
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2