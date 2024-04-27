В Набережных Челнах починили колесо обозрения, которое остановилось на несколько минут

Сегодня в социальных сетях и телеграм-каналах появились сообщения о том, что в Набережных Челнах остановилось колесо обозрения. Пользователи отмечали, что на аттракционе находятся люди.

Как стало известно «Татар-информу», через некоторое время после остановки аттракциона электрикам удалось справиться с проблемой. Сейчас колесо обозрения работает в штатном режиме. В результате никто не пострадал.