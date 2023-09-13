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В Набережных Челнах по проспекту Чулман запустили большие автобусы
В Набережных Челнах автобусы большой вместимости вышли на маршрут №43. Они курсируют пока только в час пик, сообщил на пресс-конференции первый замруководителя исполкома Илья Зуев.
«Мы комбинируем автобусы, — пояснил он. — По маршруту №43 есть запросы на часы пик, на приезд в школы и гимназии, на отъезд. Поэтому поставили ряд автобусов — те, которые имеются в наличии у муниципалитета. Это современные дизельные автобусы».
В планах обеспечить большегрузные автобусы на всех маршрутах. «Мы не может сделать это одномоментно. Поэтапно переходить к этому будем, поэтапно», — заверил спикер.
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