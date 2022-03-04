В Набережных Челнах по нацпроекту продолжится реконструкция дороги по улице Гостевая

В Набережных Челнах по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» продолжится реконструкция дороги по улице Гостевая со строительством моста через реку Мелекеска, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Работы будут проведены на участке от улицы Аэродромная до Батенчука с добавлением дополнительных полос движения. Данные мероприятия позволят соединить микрорайон Замелекесье с поселком ГЭС. Протяженность дороги составит 1,1 км. Сумма финансирования – более 1 млн рублей», – отметили в министерстве.

Дорожники уложат верхний слой покрытия из высокоплотного асфальтобетона, рассчитанного по технологии объемного проектирования. Кроме того, рабочие установят освещение, 73 дорожных знака и 2090 метров пешеходного ограждения, а также построят тротуары.

«На перекрестках с ул. Аэродромная и ул. Набережная Г.Тукая для регулирования движения будут установлены светофоры», – сообщили в пресс-службе.

Всего в Набережночелнинской агломерации этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 22,9 км дорог на сумму 1 млн 360 тыс. рублей.