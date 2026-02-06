В Набережных Челнах по нацпроекту отремонтируют 1,4 км канализационных сетей

В Набережных Челнах продолжится капитальный ремонт 1,4 км сетей хозяйственно-бытовой канализации по улице Татарстан. Работы выполнят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Строительно-монтажные работы пройдут с марта по октябрь 2026 года. На реализацию проекта направят 44,6 млн рублей.

По данным ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ», трубопровод был введен в эксплуатацию в 1971 году и имеет износ более 85%. Обследования показали нарушение гидроизоляции и интенсивную коррозию: толщина стенок труб составляет около 70% от толщины новых. На этом участке ранее неоднократно устранялись аварийные ситуации.

В ходе капремонта трубы диаметром 400 мм заменят на многослойные полиэтиленовые. В результате качество коммунальных услуг улучшится для 3518 жителей города.

Всего в Набережных Челнах в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 15 объектов коммунальной инфраструктуры. В целом по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» запланирована модернизация 17 объектов на сумму 2,5 млрд рублей, включая два объекта в Альметьевском и Лениногорском районах.