В Набережных Челнах по нацпроекту отремонтировали участок канализационного коллектора

В Набережных Челнах завершён капитальный ремонт части канализационного напорного коллектора на проспекте Яшьлек. Работы проведены в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры», которая реализуется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Общая стоимость выполненных мероприятий составила более 17,9 миллиона рублей, об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Как сообщили в ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ», модернизированный участок составляет 578 метров. Сам коллектор, длиной 2,07 километра, был построен в 1976 году. За годы эксплуатации его износ превысил 80% — конструкции разрушались под воздействием сероводородных паров, возникающих при транспортировке сточных вод. Инженеры фиксировали повреждение железобетонного свода и множественные участки язвенной коррозии внутри труб.

Из-за интенсивного разрушения было принято решение о поэтапной модернизации сети. Следующий этап капитального ремонта запланирован на 2026–2027 годы. Завершение работ на первом участке уже улучшило надёжность системы водоотведения и качество коммунальных услуг для более чем 28 тысяч жителей проспекта Яшьлек.

На 2025 год в рамках нацпроекта в Набережных Челнах намечена модернизация 29 объектов общей протяжённостью свыше 46 километров. Всего в Татарстане по национальной и республиканской программам в этом году будут обновлены инженерные сети на 136 объектах. Напомним, масштабная республиканская инициатива стартовала по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

По данным Минстроя РТ, в настоящее время работы ведутся на 128 объектах, а общий уровень выполнения программ составляет 45%.