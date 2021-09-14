В Челнах открылся построенный по нацпроекту «Демография» новый детсад

Сегодня в Набережных Челнах состоялось открытие детского сада №130 «Калейдоскоп». Дошкольное учреждение возведено благодаря национальному проекту «Демография». Оно рассчитано на 220 малышей, включая 120 детей в возрасте до трех лет. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Торжественная церемония прошла при участии мэра Наиля Магдеева и депутата Государственной Думы РФ Альфии Когогиной. Гости посетили группы, в числе которых была и ясельная, куда принимают детей с одного года.

Наиль Магдеев поблагодарил руководство страны и республики за большое внимание, которое уделяется строительству детсадов и школ в Набережных Челнах, и напомнил, что в этом году в Автограде были возведены сразу две школы и три детских сада.

«В Набережных Челнах мечты сбываются! А мечта любого родителя [заключается в том], чтобы его ребенок вырос достойным гражданином нашей страны, нашего многонационального крепкого мощного Татарстана и, безусловного, самого красивого города на планете — города Набережные Челны», — сказал мэр.

Альфия Когогина также поздравила всех с открытием нового дошкольного учреждения. «Мы распахнули сегодня двери красивого, современного и безопасного детского сада. Это не только двери детского сада, мне кажется — это двери возможностей, которые получат наши дети для того, чтобы реализовать таланты, данные им Всевышним. Я искренне желаю, чтобы дети в этом детском саду были счастливы, чтобы приходили сюда как во второй дом, несли отсюда любовь и внимание», — отметила парламентарий.

Заведующая детским садом Анджела Никонова также поблагодарила руководство республики, города, строителей и сотрудников своего коллектива, а также родителей, которые терпеливо ждали сегодняшнего дня.

Детский сад оборудован 12 группами, музыкальным залом, спортивным залом, пищеблоком, прачечной, медицинским блоком, кабинетами узких специалистов и 12 игровыми площадками, на каждой из которых установлено по пять малых архитектурных форм. На территории размещены 12 видеокамер. Строительство обошлось в 286,7 млн рублей.