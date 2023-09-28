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В Набережных Челнах по дорожному нацпроекту отремонтируют проспект Вахитова
В Набережных Челнах по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтируют участок проспекта Вахитова протяженностью 2,6 км. Работы проводятся от проспекта Сююмбике до улицы Машиностроительная, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Проектом предусмотрено установить новые опоры освещения, сделать гидроизоляцию и провести ремонт подземных пешеходных переходов», – отметили в министерстве.
Кроме того, планируется установить металлические ограждения и шесть автобусных павильонов. На данный момент рабочие уже отремонтировали проезжую часть, сети наружного освещения, трамвайные пути.
Завершаются обустройство пешеходного тротуара, ремонт подземных пешеходных переходов, а также работы по нанесению разметки и установке дорожных знаков.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.
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