В Набережных Челнах по дорожному нацпроекту отремонтируют проспект Вахитова

В Набережных Челнах по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтируют участок проспекта Вахитова протяженностью 2,6 км. Работы проводятся от проспекта Сююмбике до улицы Машиностроительная, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Проектом предусмотрено установить новые опоры освещения, сделать гидроизоляцию и провести ремонт подземных пешеходных переходов», – отметили в министерстве.

Кроме того, планируется установить металлические ограждения и шесть автобусных павильонов. На данный момент рабочие уже отремонтировали проезжую часть, сети наружного освещения, трамвайные пути.

Завершаются обустройство пешеходного тротуара, ремонт подземных пешеходных переходов, а также работы по нанесению разметки и установке дорожных знаков.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.