В Набережных Челнах планируют построить новый ИТ-парк

В Набережных Челнах планируется строительство нового ИТ-парка, специализирующегося на инновационном машиностроении. Об этом сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин на итоговой коллегии ведомства.

«Заполненность на 99% челнинской площадки ИТ-парка, а также активное развитие якорного резидента говорят о необходимости строительства нового ИТ-парка в Набережных Челнах», — заявил Хайруллин.

По его словам, новая площадка станет мультиплатформенным решением в рамках нового кластера — инноваций в сфере электромобилей и машиностроения.

Министр добавил, что для строительства планируется привлечение средств федерального бюджета.