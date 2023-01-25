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Технологии
25 января 2023  15:43
Александр Хевронин

В Набережных Челнах планируют построить новый ИТ-парк

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В Набережных Челнах планируется строительство нового ИТ-парка, специализирующегося на инновационном машиностроении. Об этом сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин на итоговой коллегии ведомства. 

«Заполненность на 99% челнинской площадки ИТ-парка, а также активное развитие якорного резидента говорят о необходимости строительства нового ИТ-парка в Набережных Челнах», — заявил Хайруллин.

По его словам, новая площадка станет мультиплатформенным решением в рамках нового кластера — инноваций в сфере электромобилей и машиностроения.

Министр добавил, что для строительства планируется привлечение средств федерального бюджета.

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