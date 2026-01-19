В Набережных Челнах планируют построить Центр тенниса

В Набережных Челнах планируется строительство нового спортивно-культурного объекта – Центра тенниса. Проект сегодня представила на заседании инвестиционного совета города компания «Центр тенниса».

Комплекс будет крытым, что позволит заниматься круглогодично, а прилегающая территория благоустроена. Общая площадь застройки составит 3,1 тыс. кв. метров. В распоряжении спортсменов и любителей предусмотрено 11 кортов: пять крытых и шесть открытых с профессиональным покрытием.

На базе центра планируется организация регулярных тренировок и спортивных секций для детей и взрослых, проведение соревнований различного уровня. Комплекс будет оснащен собственным контрольно-пропускным пунктом и парковкой на 57 машиномест.

Территория центра будет удобной для пешеходов и обустроена зелеными насаждениями.

Реализация проекта создаст около 20 новых рабочих мест. Мэр города Наиль Магдеев высоко оценил инициативу.

«Объект нужен городу, и мы его обязательно поддержим. Это будет востребовано жителями Набережных Челнов», – отметил градоначальник.