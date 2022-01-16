В Челнах планируется возвести одну из первых высших инженерных школ в России

В Набережных Челнах планируется возвести одну из первых высших инженерных школ в России. Об этом на XXXVIII конференции Набережночелнинского местного отделения «Единой России» сообщила депутат Государственной Думы Альфия Когогина.

Парламентарий утонила, что федеральный бюджет выделил 40 млрд рублей на строительство 30 передовых учебных учреждений.

Строительство первой инженерной школы должно начаться именно в Челнах — такую задачу поставили на партсобрании Когогина и мэр Челнов Наиль Магдеев.

По информации Управления информационной политики и по связям с общественностью Автограда, на конференции подписано Соглашение о взаимодействии депутатов фракций «Единой России» в Госдуме РФ, Госсовете РТ и горсовете Набережных Челнов по вопросам социально-экономического сотрудничества.

«В наше непростое время необходимо объединять усилия для реализации национальных проектов. Нам в Татарстане привычно работать в единой команде под руководством нашего лидера — Рустама Нургалиевича Минниханова. Мы так работали вчера, мы так работаем сегодня. Подписав соглашение, мы дали слово работать так и завтра», — обозначила задачи Альфия Когогина.

Наиль Магдеев подчеркнул, что результатом трехстороннего взаимодействия являются конкретные достижения. «Все те документы, которые мы подписываем, на выходе имеют конкретный результат, который, безусловно, влияет на повышение качества жизни наших горожан. Сейчас нас радует тот факт, что в августе-сентябре сможем увидеть спектакль на сцене нового Русского драматического театра „Мастеровые“. У труппы появятся новые возможности, творческий коллектив сможет ставить намного больше постановок, чем сейчас», — отметил градоначальник.