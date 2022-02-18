В Набережных Челнах отремонтируют участок трассы М7 протяженностью шесть километров

В Набережных Челнах отремонтируют участок протяженностью шесть километров автодороги М7 «Волга», который проходит по Казанскому проспекту. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«Деформации и трещины устранят на участке с 1047-го по 1053-й км трассы М7. В этом году дорожники отремонтируют три километра этого участка, на оставшемся отрезке работы будут проведены в следующем году», — рассказали в пресс-службе.

Рабочие уложат дорожное покрытие из асфальтобетонной смеси, подобранной с учетом особенностей климата и интенсивности движения. Они также выполнят досыпку обочин и нанесут разметку.

В прошлом году в Татарстане защитили слоями износа участки автодороги М7 общей протяженностью 26 километров. Работы были проведены в Елабужском, Мензелинском и Актанышском районах.