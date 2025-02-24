В Набережных Челнах открыли зал боевой Славы «Время героев»

В Кадетской школе № 82 имени И. Маннанова Набережных Челнов состоялось знаменательное событие – открытие зала боевой Славы «Время героев». Как убеждены инициаторы благого дела, это не просто экспозиция, а живой символ гордости, уважения и благодарности всем, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины.

На торжественной церемонии присутствовал глава администрации Центрального района Фидарис Хабибуллин. Разделить этот важный момент пришли также неравнодушные родители кадетов, родные и близкие выпускников – людей, посвятивших свою жизнь защите Отечества.

Экспозиция зала «Время героев» стала настоящей летописью мужества. Здесь представлены уникальные реликвии: личные вещи солдат, фронтовые фотографии и памятные артефакты. Каждая деталь – это история отваги, напоминающая о тех, кто не щадил себя ради мира и будущего нашей страны.

Этот зал станет местом, где молодое поколение будет черпать вдохновение, воспитываться в духе патриотизма и уважения к великим подвигам предков.

Особую значимость мероприятию придает тот факт, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. В этот год по всей стране проходят акции, призванные укрепить патриотический дух и отдать дань уважения всем, кто стоит на страже мира и безопасности России.