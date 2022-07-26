В Набережных Челнах открылся второй пункт «Приюта человека»

В поселке ГЭС Набережных Челнов состоялось открытие второго пункта «Приюта человека». Мобильный пункт расположился за стадионом «Строитель», пишут «Челнинские известия».

Теперь каждый вторник с 13.00 до 14.00 нуждающиеся и бездомные смогут прийти сюда за помощью: получить горячий обед, юридическую консультацию, психологическую и медицинскую помощь, помощь в трудоустройстве. Горячую еду для них готовит столовая города, с которой заключен договор.

Это первый в Татарстане мобильный пункт, который может менять локацию. Возможно, в будущем он будет перемещаться по Автограду — в зависимости от того, где есть большая нужда в такой помощи.

Сегодня на открытие пришло около 50 человек, нуждающихся в какой-либо поддержке. Также приехали медики скорой помощи, волонтеры, председатели территориальных общественных самоуправлений и другие неравнодушные гости.

В дальнейшем будет решен вопрос с раздачей одежды: в пункте в Новом городе для этого есть помещение, а в мобильном пункте — нет, соответственно, ее придется привозить каждый раз отдельно.

По словам инициатора проекта Рустама Гатина, место согласовано с исполкомом города и администрацией Комсомольского района. При увеличении количества нуждающихся будут увеличены часы и дни работы.