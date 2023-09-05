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В Набережных Челнах открылся пансионат для тяжелобольных людей
В Набережных Челнах открылся пансионат для тяжелобольных людей под названием «Ярдэм». Об этом рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» руководитель исполкома Автограда Фарид Салахов.
Чиновник отметил, что «это уникальный пример взаимодействия предпринимателя и власти.
«Полина Петрова представила социально ориентированный проект, и мы безвозмездно предоставили в аренду земельный участок для важного и нужного дела», — сообщил Салахов.
В пансионате будут оказывать помощь 37 пациентам, которые не могут жить без помощи других людей. Для них созданы хорошие условия, подобран чуткий персонал.
В частности, здание оборудовано доступной средой для представителей маломобильных групп населения и техническими средствами реабилитации для перемещения в пространстве. Специалисты также установили необходимые системы автоматической пожарной сигнализации и видеонаблюдения, разработали специальное диетическое меню, организовали место для досуга и социальной реабилитации подопечных. В каждой палате имеется санузел, есть помывочная для людей с тотальными ограничениями.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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