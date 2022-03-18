В Набережных Челнах открыли новый мобильный пункт вакцинации в ТЦ

В Набережных Челнах открыли новый пункт вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

Мобильный пункт вакцинации в торговом центре «Омега» открылся сегодня утром, он будет работать ежедневно с 11.00 до 17.00 часов.

Также сообщается, что мобильный пункт вакцинации в гипермаркете «Мегастрой» закрылся.

«В торговом центре "Омега" для проведения вакцинации созданы все необходимые условия. Процедура будет проходить в специально отведённом месте, на втором этаже ТЦ, где также организовано место для осмотра и регистрации пациента», – добавили в пресс-службе горздрава.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

Все желающие могут сделать прививку в порядке живой очереди без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В пресс-службе добавили, что в Набережных Челнах привито 286 621 человек.