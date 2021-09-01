В Набережных Челнах открылась обновленная школа-интернат №86 для детей с ОВЗ

В День знаний в Набережных Челнах после капремонта открылась школа-интернат «Омет», в которой будут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия».

В ходе капитального ремонта в школе были заменены инженерные коммуникации, появилась просторная парковка, проведено благоустройство территории.

В образовательном учреждении проходят адаптацию 99 детей, их обучением занимаются 34 педагога.

«Сегодня мы открываем одну из пяти капитально отремонтированных в этом году в Набережных Челнах школ. Такую яркую, современную, что и не скажешь, что это только капитальный ремонт. Школа выглядит как новая», — заявила депутат Госдумы РФ Альфия Когогина, присутствовавшая на церемонии открытия.