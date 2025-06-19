В Набережных Челнах открылась фотовыставка о врачах, чье детство прошло в годы войны

В Набережных Челнах открылась фотовыставка «Дети войны: герои в белых халатах». Экспозицию приурочили ко Дню медицинского работника и посвятили медикам – тем, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.

В проекте представлены истории девяти человек:

1.Минерауза Нуртдинова, 87 лет. Посвятила педиатрии 63 года. Когда началась война, ей было все три года.

«Когда мужчины уходили на фронт – все плакали. И мы заодно. Все, что было на складах, все, что зарабатывали – шло на фронт. Моя мама такая сильная, терпеливая была. Она делала все, чтобы мы сыты были и не мерзли», –вспоминает Минерауза Нуртдинова.

2.Кашиф Исламов, 84 года, из них 35 он был главврачом инфекционной больницы.

«Будьте старательны, внимательны к больным и упорно добивайтесь своих благородных целей», – напутствует Кашиф Исламов.

3.Валериан Коновалов, 87 лет, из них 66 лет он – в медицине. Сейчас он работает в поликлинике №9 горбольницы №5. Его отец погиб на фронте в 1941 году, мама одна поднимала четверых детей. Именно тогда у Валериана появилась мечта – помогать людям. Он был хирургом, главврачом, а последние 38 лет он трудится лором.

4.Анира Шигабутдинова, 88 лет, из них 43 – в медицине. Трудовой путь – от районного педиатра до замглавврача по детству и родовспоможению в детской поликлинике №3. Когда началась война, ей было 4 года. Отец ушел на фронт. Из 11 детей в семье выжили только она и младший брат. В 11 лет Анира стала помощницей фельдшера сельского врача.

«Голодали, трудное время пережили, но люди были честные. Мы старались все для наших военных сберечь», – вспоминает ветеран.

5.Светлана Поздышева, ей был один год, когда закончилась война. 26 лет она проработала старшим лаборантом в патологоанатомическом отделении БСМП.

«Мама ушла на фронт связисткой и встретила там свою любовь — он был капитаном. Папу я никогда не видела, он погиб на поле боя, а маму демобилизовали из-за беременности», — рассказала Светлана Поздышева.

6.Мария Молотникова, 84 года, 40 из них – главная акушерка роддома Горбольницы №4 (КДМЦ). Родом из Сибири, внучка фронтового фельдшера. Мария Ивановна бережно хранит фотографию первого ребенка, которого приняла на родах.

7.Ильмир Губайдулина, 87 лет, 63 из них – в медицине. Всю жизнь лечила детей. Работала инфекционистом, гинекологом, заместителем главврача в детской поликлинике № 1. Однажды она спасла девятимесячного ребенка, обнаружив у него аппендицит.

«Я никогда не слышала, чтобы у таких маленьких детей бывал аппендицит. А что, если бы я не уделила должного внимания? Что бы стало с этим ребенком? Это была интуиция», — поделилась Ильмира Губайдулина.

8.Ризида Мухаметова – врач-инфекционист. 30 лет она трудилась в инфекционной больнице. Ее отец погиб на фронте в 1944 году, когда ей был всего месяц. Посмертно его наградили орденом Красной Звезды.

«У нас осталась лишь справка о награждении и портрет. Но для нас это гораздо больше, чем просто память», — говорит Ризида Мухаметова.

9.Глимхан Садриев – полвека проработал в инфекционной больнице врачом лабораторной диагностики.

Его отец ушел на фронт, когда Глимхану было всего пять месяцев. Мама осталась одна с дочерью и шестью сыновьями.

Ознакомиться с экспозицией можно в ДК «Энергетик» по адресу: набережная Габдуллы Тукая, 31. Выставка будет работать до 27 июля.